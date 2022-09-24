"سبل" تُصدر طابعًا تذكاريًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ92

تزامنًا مع احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ92 تحت شعار "هي لنا دار"، والذي يأتي تخليدًا لذكرى توحيدها وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- لتتحول إلى قصة حب وانتماء وولاء لوطن العز والشموخ، وابتهاجًا بهذه الذكرى الغالية واستمرارًا لدورها في توثيق المناسبات الوطنية والتعريف بالمنجزات الحضارية المختلفة؛ أصدرت مؤسسة البريد السعودي (سبل) طابعًا بريديًّا تذكاريًّا من فئة 3 ريالات، وبطاقةً بريدية من فئة 5 ريالات، احتوت على ثمانية مشاريع رائدة تشكّل الهوية الوطنية لرؤية الوطن 2030 في دلالات ورمزية لمشاريع القطارات: مشروع ذا لاين "نيوم"، مشروع بوابة الدرعية، القمر الصناعي شاهين سات، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشروع أمالا، مشروع القدية، مشروع تروجينا "نيوم".