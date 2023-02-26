مجموعة سعيد غدران تُوقِّع اتفاقية استراتيجية مع "أراسكو" لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية

وأعرب سعادة السيد غدران سعيد غدران، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعيد غدران، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع شركة أراسكو الرائدة في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مجموعة سعيد غدران سوف تعمل جاهدة على إنجاح هذا الاتفاقية؛ لتكون مثالاً على التعاون المثمر الذي يعزز من أهداف الشركاء، ويحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المحلي الواعد.. وقال: "هذا التعاون يأتي كترجمة حقيقية للرؤي المشتركة التي تجمعنا؛ بهدف تلبية احتياج السوق، والتطلع لتعزيز الفرص الاستثمارية في المستقبل عبر الدخول في إطار من التعاون؛ لتحقيق الفائدة لكل الأطراف".