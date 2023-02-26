مجموعة سعيد غدران تُوقِّع اتفاقية استراتيجية مع "أراسكو" لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية

وقَّعت شركة سعيد غدران اتفاقية استراتيجية مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)؛ لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الشعير بالمملكة العربية السعودية، عبر تغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، والمساهمة في استقرار منظومة الأسعار؛ بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية المستدامة، وفتح فرص عمل جديدة في السوق المحلية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُعد هذه الاتفاقية أولى مراحل التعاون الاستراتيجي بين الشركتَيْن الرائدتَيْن في السوق المحلية والعربية في مجال إمداد الغذاء والأمن الغذائي. وستعمل هذه الاتفاقية على إحداث نقلة كبيرة في قطاع استيراد وتعبئة وتوزيع الشعير في السوق المحلىة بأحدث التقنيات وأنظمة العمل المتطورة.
وأعرب سعادة السيد غدران سعيد غدران، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعيد غدران، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع شركة أراسكو الرائدة في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مجموعة سعيد غدران سوف تعمل جاهدة على إنجاح هذا الاتفاقية؛ لتكون مثالاً على التعاون المثمر الذي يعزز من أهداف الشركاء، ويحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المحلي الواعد.. وقال: "هذا التعاون يأتي كترجمة حقيقية للرؤي المشتركة التي تجمعنا؛ بهدف تلبية احتياج السوق، والتطلع لتعزيز الفرص الاستثمارية في المستقبل عبر الدخول في إطار من التعاون؛ لتحقيق الفائدة لكل الأطراف".
مضيفًا: "وهذا يعود بالنفع بصورة مباشرة على الاقتصادي السعودي، الذي يمضي في طريقه بدعم القيادات ليكون واحدًا من أكبر الاقتصاديات المتطورة في العالم".
ومن جانبه، أكد سعادة الأستاذ خالد محمد غندورة، رئيس قطاع تجارة الحبوب بالشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، أن توقيع هذه الاتفاقية سوف يحقق العديد من المزايا للشركتَيْن، مثل تبادُل الخبرات والتجارب، وتوسيع قاعدة العملاء؛ ما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة. موضحًا أن هذا التعاون سوف يكون مثالاً رائدًا، يُحتذى به في السوق السعودية.
مشيرًا إلى أن ما تم إعلانه اليوم يمثل الخطوة الأولى نحو الوصول إلى تكامُل صناعي وتجاري وخدمي بين الشركتين الرائدتين.. وخلال الفترة القادمة سوف تعمل فِرق العمل في المؤسستَين على تعزيز الخطوات المستقبلية على أرض ثابتة، وسوف تُعلَن تباعًا؛ بما يضمن تحقيق نجاحات كبرى في قطاع تجارة الحبوب في المملكة العربية السعودية.