"السديس" يطبق مبدأ التعايش السلمي قولًا وفعلًا ليعكس للعالم الرسالة الوسطية

حرص رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال جولته في المعرض الذي نظّمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على هامش المؤتمر الدولي الذي عُقِد بعنوان "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي"؛ على القيام بجولة على الأجنحة التي أقامها الطلاب من الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الأجنحة السعودية.