فيديو.. شاهد "تيفو" الجماهير السعودية أمام بولندا في مباراة اليوم

ويلاقي الأخضر، عصر اليوم، منتخب بولندا، في لقائه الثاني ضمن مباريات مرحلة المجموعات في المجموعة الثالثة التي تتصدرها السعودية بثلاث نقاط، بعد فوزها على الأرجنتين في اللقاء الأول بهدفين لهدف، بينما يحتلّ بولندا المركز الثاني بنقطة واحدة.