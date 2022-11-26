فيديو.. شاهد "تيفو" الجماهير السعودية أمام بولندا في مباراة اليوم

تستعدّ جماهير المنتخب السعودي، اليوم، لمواجهة بولندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، في كأس العالم 2022 بـ"تيفو" يميّز الأخضر في المباراة التي ستقام عصرًا على ملعب المدينة الجامعية.
ويلاقي الأخضر، عصر اليوم، منتخب بولندا، في لقائه الثاني ضمن مباريات مرحلة المجموعات في المجموعة الثالثة التي تتصدرها السعودية بثلاث نقاط، بعد فوزها على الأرجنتين في اللقاء الأول بهدفين لهدف، بينما يحتلّ بولندا المركز الثاني بنقطة واحدة.
وبحسب الفيديو: فإن المشجعين السعوديين يريدون أن يحفزوا اللاعبين في مباراة اليوم بتيفو حماسي.
وتضم المجموعة الثالثة كلًّا من: الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، إضافة إلى السعودية.