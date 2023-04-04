د. الجعيد لـ"سبق": لهذه الأسباب قرار الخفض الطوعي لـ"أوبك بلس" سيُحفِّز استمرار الإمداد لأسواق الطاقة

مخاوف في محلها

واعتبر د. الجعيد أن من الدوافع أيضًا النظر بالاعتبار للمخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بداية من الربع الثالث لعام ٢٠٢٣م. وهذه المخاوف ارتفعت مع حدوث المشكلات في البنوك الأمريكية المحلية والإقليمية، وامتداد آثارها لبعض البنوك خارج الولايات المتحدة. كما يمكن أيضًا النظر بأهمية بالغة إلى أن الرفع المتسارع لسعر الفائدة من قِبل البنك الفيدرالي، والآثار المتوقعة له في سوق العمل الأمريكي، وارتفاع تكلفة التمويل، محفِّز آخر لاتجاه أمريكا نحو ركود إذا لم تتغير الآليات، ويتم إعادة النظر في استراتيجية البنك الفيدرالي الأمريكي للتعامل مع التضخم ومستهدفات الخفض المحددة سلفًا.