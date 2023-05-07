مجمع إرادة بالرياض يدعو المدمنين للاستفادة من جهود الدولة المبذولة لمساعدتهم على التعافي

يُذكر أن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، جهة علاجية وتأهيلية ويقدم خدمات توعوية، ويتم من خلاله تقديم الخدمة للمستفيدين مع حفظ حقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة، وأن التعامل مع ملفات المرضى الطبية يتم بخصوصية وسرية تامة، كما أن فتح ملف طبي للمدمن لا يؤثر في مستقبله الوظيفي والاجتماعي، وأن طلب العلاج في المجمع لا يسجل سابقة على المريض حتى لو تم إحضاره قسراً بطلبٍ من الأسرة عن طريق مكافحة المخدرات أو الجهات الأمنية الأخرى.