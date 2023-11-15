رئيس سورينام يصل الرياض.. وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، يرافقه رئيس بعثة الشرف منصور بن طلق المطيري، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما وصل إلى الرياض، اليوم، الدكتور تيرانس درو رئيس وزراء جمهورية سانت كيتس ونيفس، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.