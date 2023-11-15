رئيس سورينام يصل الرياض.. وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، يرافقه رئيس بعثة الشرف منصور بن طلق المطيري، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.