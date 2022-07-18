بدء القبول المباشر للطلاب والطالبات في 103 تخصصات بجامعة طيبة

وأوضحت الجامعة أن آلية القبول ستتم عبر "القبول المرن" والمباشر على التخصّص، وتشمل مراحل الفرز الأولي حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات، وترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة، وحصر المقاعد التي يؤكد القبول فيها وطرحها للمنافسة مرة أخرى، وإتاحة تعديل الرغبات في التخصصات المتاحة في جميع فروع الجامعة، وإجراء فرز ثانٍ للمرشحين الذين قاموا بتعديل رغباتهم فقط.