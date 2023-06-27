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مشهد مَهيب يلخص يومًا عظيمًا.. ضيوف الرحمن يتضرعون بالدعاء فوق جبل الرحمة
متابعةٌ أمنية مباشرة ومنظومة خدمات واكبت قوافل الحجيج إلى مشعر عرفات الطاهر
في مشهد مهيب أظهرت لقطات متلفزة عددًا من الحجاج وهم يتضرعون بالدعاء على جبل الرحمة طالبين من الله الرحمة والعفو والمغفرة.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية.
وواكبت قوافلَ ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.