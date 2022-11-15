الرياض.. عملية الـ8 ساعات تستأصل ورماً نادراً من حوض طفل وتنقذ طرفه

تمكَّن فريق طبي في جراحة أورام العظام والأنسجة الضامة بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، من علاج حالة في غاية التعقيد لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً بعد إصابته بورم غير حميد في منطقة الحوض.
وضم الفريق الطبي استشاري جراحة العظام الأستاذ المساعد في كلية الطب الفريق الطبي بقيادة الدكتور معتز العقيّل، وعضوية الدكتور إبراهيم الشايجي استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالرحمن العسيم استشاري جراحة العظام الأستاذ المساعد في كلية الطب، والبروفسور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام الأستاذ في كلية الطب، والدكتور عبدالعزيز الفاضل استشاري تخدير الأستاذ المساعد في كلية الطب.
وأوضح "العقيّل"، أن هذا الورم من الأورام النادرة والصعبة؛ حيث كان مقرراً من عدة مراكز عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن يتم بتر الطرف السفلي للطفل، وذلك للتخلص من الورم ولكن عائلة الطفل رفضوا ذلك وبعد أن عادوا إلى المملكة تمت مراجعة المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود وعرض التقارير ومناقشة الحالة في وحدة الأورام.
وبعد دراسة الحالة بتعمّق طمأن الفريق الطبي عائلة الطفل بإمكانية إنقاذ حياة المريض والمحافظة على طرفه السفلي بالكامل ، وذكر "العقيّل" أن العملية استغرقت قرابة 8 ساعات، وتم استئصال الورم بشكل كامل مع الإبقاء على الطرف وترميمه دون حدوث أي مضاعفات، ومن ثم تم نقل المريض إلى العناية المركزة دون حصول مضاعفات وهو يتماثل للشفاء.
يُذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تُعد صرحاً طبياً مميزاً ومنظومة طبية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة وتحت إدارة استشاريين وأطباء بخبرات كبيرة وعالمية.