الرياض.. عملية الـ8 ساعات تستأصل ورماً نادراً من حوض طفل وتنقذ طرفه

وبعد دراسة الحالة بتعمّق طمأن الفريق الطبي عائلة الطفل بإمكانية إنقاذ حياة المريض والمحافظة على طرفه السفلي بالكامل ، وذكر "العقيّل" أن العملية استغرقت قرابة 8 ساعات، وتم استئصال الورم بشكل كامل مع الإبقاء على الطرف وترميمه دون حدوث أي مضاعفات، ومن ثم تم نقل المريض إلى العناية المركزة دون حصول مضاعفات وهو يتماثل للشفاء.