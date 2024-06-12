من بوابة "إثراء" إلى شرق آسيا.. إطلاق "المعلقات لجيل الألفية" باللغتين الصينية والكورية

وحول ذلك، أوضح المستشار الثقافي في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) طارق الخواجي، أن مشاركة المركز تأتي بوصفه وجهة ثقافية عالمية ومعلماً يستقبل ملايين الزوّار من شتى أنحاء العالم سنوياً، ما يعزز من دور الحراك الثقافي في المنطقة، وحضوره في معرضي بكين وسيول الدوليين للكتاب ضمن الدور الذي يسعى إليه المركز في زيادة آفاق التوسّع الثقافي وتعزيز سبل التعاون المعرفي، مشيراً إلى أن: "مشاركتنا ما هي إلا نافذة إلى مبادراتنا في المركز ومنها إلى ثقافتنا السعودية، ونحن مستعدون لتعميق العلاقات الثقافية التي قد تقود إلى فهم أعمق وتبادل إيجابي مثمر".