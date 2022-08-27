"الإجازة الأقصر" منذ عقود طويلة سبقتها أطول الإجازات.. غدًا يقرع جرس رحلة التعليم من جديد

وبنهاية هذه الإجازة اليوم تُعتبر هي الأقصر بعدما سبقتها أطول الإجازات في تاريخ التعليم في السعودية، منها إجازة للمعلمين والطلاب في السعودية نهاية 1439، وهي الإجازة الصيفية بأكثر من 123 يومًا، وإجازة نهاية عام 1437، واستمرت مدة تصل إلى 118 يومًا، وإجازة نهاية العام الدراسي 1442 التي تجاوزت 3 أشهر وسبعة وعشرين يومًا.