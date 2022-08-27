"الإجازة الأقصر" منذ عقود طويلة سبقتها أطول الإجازات.. غدًا يقرع جرس رحلة التعليم من جديد

انتهت أقصر إجازة صيفية في تاريخ التعليم في السعودية منذ عقود طويلة، ويبدأ الطلاب صباح غد الأحد عامهم الدراسي الجديد بعدما أعلنت وزارة التعليم الجدول الزمني للسنة الدراسية الجديدة.
وكانت الإجازات الصيفية في التعليم العام خلال العقود الأخيرة لا تصل لهذا القِصَر حتى بدأ النظام الثُلثي للتعليم، وهو النظام الذي وزَّع جزءًا من الإجازة الصيفية على أيام السنة الدراسية، بينما كانت إجازات التعليم خلال السنة الدراسية تقتصر على إجازات الأعياد واليوم الوطني خلال السنوات الماضية.
وبنهاية هذه الإجازة اليوم تُعتبر هي الأقصر بعدما سبقتها أطول الإجازات في تاريخ التعليم في السعودية، منها إجازة للمعلمين والطلاب في السعودية نهاية 1439، وهي الإجازة الصيفية بأكثر من 123 يومًا، وإجازة نهاية عام 1437، واستمرت مدة تصل إلى 118 يومًا، وإجازة نهاية العام الدراسي 1442 التي تجاوزت 3 أشهر وسبعة وعشرين يومًا.
ومرت رحلة التعليم الحضورية بتعثر طويل بسبب فيروس كورونا، وأصبح التعليم عن بُعد، قبل أن يعود الطلاب لمقاعد الدراسة العام الماضي.
وكانت وزارة التعليم قد بدأت الاستعدادات لبداية العام الدراسي منذ وقت مبكر، وبدأت المدارس تسليم الكتب للطلاب الأسبوع الماضي.