"مدد".. تقنية يبتكرها تجمّع القصيم الصحي لمراقبة وضعيات الجلوس بالذكاء الاصطناعي

كشف تجمع القصيم الصحي عن ابتكار تقنية جديدة لتحسين صحة الموظفين من خلال مراقبة وتعديل وضعيات الجلوس أثناء ساعات العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ بهدف إيجاد بيئة عمل أكثر رفاهية وكفاءة وإنتاجية.
وأوضح التجمع أن هذا الابتكار تَحقق بفضل جهود فريق تجمع القصيم الصحي، الذي قام بتنفيذ الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس، وقد أُطلق على الابتكار اسم منصة "مدد"، وهي منصة إلكترونية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بقدرتها على تحليل وضعيات الجلوس من خلال كرسي مزود بأجهزة استشعار متقدمة وكاميرا عالية الدقة، كما تتيح المنصة رصد الوضعيات وتقديم تنبيهات ذكية للمستخدم عند الحاجة لضبطها، إضافة إلى توفير صور توضيحية وتمارين مخصصة لمساعدة الموظفين على تحسين وضعياتهم، وتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن الجلوس المطول، مثل آلام العضلات والمفاصل.
وبيّن التجمع أن هذا الابتكار يأتي ضمن جهوده لتعزيز بيئة عمل صحية وإنتاجية للموظفين؛ حيث يسهم في دعم رفاهيتهم باستخدام تقنيات متطورة تهدف إلى تحسين صحتهم وزيادة إنتاجيتهم، ويتماشى هذا المشروع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وبناء مجتمع حيوي يعزز الوقاية والصحة العامة.
وأشار إلى أن الابتكار قد سُجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وحصل على شهادة براءة اختراع؛ مما يعكس التزام التجمع بتطوير حلول مبتكرة تعزز جودة الحياة للعاملين.