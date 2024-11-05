"مدد".. تقنية يبتكرها تجمّع القصيم الصحي لمراقبة وضعيات الجلوس بالذكاء الاصطناعي

وأوضح التجمع أن هذا الابتكار تَحقق بفضل جهود فريق تجمع القصيم الصحي، الذي قام بتنفيذ الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس، وقد أُطلق على الابتكار اسم منصة "مدد"، وهي منصة إلكترونية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بقدرتها على تحليل وضعيات الجلوس من خلال كرسي مزود بأجهزة استشعار متقدمة وكاميرا عالية الدقة، كما تتيح المنصة رصد الوضعيات وتقديم تنبيهات ذكية للمستخدم عند الحاجة لضبطها، إضافة إلى توفير صور توضيحية وتمارين مخصصة لمساعدة الموظفين على تحسين وضعياتهم، وتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن الجلوس المطول، مثل آلام العضلات والمفاصل.