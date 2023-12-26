"الخريف" يبحث مع رئيس الوزراء التونسي تطوير التعاون والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع رئيس مجلس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، في قصر الحكومة بالعاصمة تونس، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية التونسية، لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دورتها الحادية عشرة، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي - التونسي.
واستعرض اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، العلاقات الوطيدة بين البلدين، وما حظيت به من نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تونس في مارس 2019م، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تونس في نوفمبر 2018م.
وبحث الطرفان خلال اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص الواعدة لتطويره، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة، والسياحة، والاستثمار، والمزايا الاستثمارية المحفزة للمستثمرين في البلدين.
وتهدف زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية للجمهورية التونسية إلى تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.