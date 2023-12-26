"الخريف" يبحث مع رئيس الوزراء التونسي تطوير التعاون والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية

واستعرض اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، العلاقات الوطيدة بين البلدين، وما حظيت به من نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تونس في مارس 2019م، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تونس في نوفمبر 2018م.