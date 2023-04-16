"عدل العربية العقارية" و"الممتلكات الأفضل" تكشفان الستار عن مخطط "الديرة"

أعلن تحالف "عدل العربية العقارية" و"الممتلكات الأفضل" عن طرح مخطط "الديرة" ذي المواصفات القياسية للبيع في مزاد علني، في 15 مايو القادم، بفندق الشيراتون في مدينة الدمام؛ إذ تسير مساعيهما المشتركة لتسليط الضوء على ميزات المخطط ذي الأغراض المتعددة، والذي يجمع بين متانة أسس البنية التحتية، وجودة التخطيط العقاري المُتناغم مع العناصر الطبيعية التي تحظى بها مدينة الدمام، حاضِنة المخطط.
ويتبوأ المخطط مركزًا جغرافيًّا نوعيًّا على مستوى المدينة؛ إذ يقع "الديرة" في قلب مدينة الدمام، وتحديدًا على امتداد طريق الكورنيش، وجنوب ميناء الملك عبد العزيز؛ ليشكّل بدوره موقعًا فريدًا وشريانًا نابضًا لأبرز وجهات المنطقة الشرقية، ويسهّل على قاصديه ومستفيديه بلوغ طريقي الملك فهد، والملك فيصل، في وقت قياسي، إضافة إلى وجهات أخرى كجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ومطار الملك فهد الدولي، وأرامكو السعودية، وكورنيش الخبر، وعدد من المجمعات التجارية.
ويمتد مخطط "الديرة" على مساحة جغرافية شاسعة تقدَّر بـ 760,508,16 مترًا مربعًا، تم تحويلها إلى أرض خصبة لتنمية المشاريع الاستثمارية والتجارية، جنبًا إلى جنب مع منتجات إسكانية واعدة، حيث سيحظى مستفيدو المخطط بفرصة العيش والاستثمار في بيئة مستدامة ومتنوعة، فيُطل البحر على قِطع استثمارية متعددة الخدمات، وتُجاورها وحدات سكنية وتجارية وخدمية، ويفصل بينها مسطحات خضراء؛ لتعزيز أكبر قدر مرجو من الغطاء النباتي في المخطط المرتقب.
ويتمتع "الديرة" ببنية تحتية متينة، تم تجهيزها بكافة الخدمات والإمدادات التي تؤهل المستفيدين لتشييد مشاريعهم بشكل فوري، حيث تم تأمين "الديرة" بإمدادات شبكة الإنارة والاتصال والكهرباء، إضافة إلى شبكتي الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، علاوة على ترسية السفلتة والأرصفة بين وحداته، والتي تُعَّد خطوة أساسية من التحالف الثنائي في تقديم مشاريع استثمارية فريدة في المنطقة الشرقية؛ لتدعم عجلة النمو المتسارعة التي يشهدها قطاعا الإسكان والعقار على مستوى المملكة.