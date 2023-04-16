"عدل العربية العقارية" و"الممتلكات الأفضل" تكشفان الستار عن مخطط "الديرة"

ويتبوأ المخطط مركزًا جغرافيًّا نوعيًّا على مستوى المدينة؛ إذ يقع "الديرة" في قلب مدينة الدمام، وتحديدًا على امتداد طريق الكورنيش، وجنوب ميناء الملك عبد العزيز؛ ليشكّل بدوره موقعًا فريدًا وشريانًا نابضًا لأبرز وجهات المنطقة الشرقية، ويسهّل على قاصديه ومستفيديه بلوغ طريقي الملك فهد، والملك فيصل، في وقت قياسي، إضافة إلى وجهات أخرى كجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ومطار الملك فهد الدولي، وأرامكو السعودية، وكورنيش الخبر، وعدد من المجمعات التجارية.