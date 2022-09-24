سفارة خادم الحرمين لدى رومانيا تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ92

وقد حضر الحفل مستشار رئيس وزراء رومانيا للسياسة الخارجية والأمن والشؤون الاستراتيجية الدكتور جوليان شيفو، ووزير الدولة للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الرومانية الدكتورة دانيلا جيتمان، ووزير الدولة لوزارة الاقتصاد، ووزير الدولة لوزارة النقل، ووزير الدولة لوزارة الداخلية، ووزير الدولة لوزارة التعليم، ووزير الدولة لوزارة الأسرة والشباب، ووزير الدولة لوزارة النقل والبنية التحتية، ووزير الدولة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، ووزير الدولة لوزارة الثقافة، وعدد من سفراء الدول المعتمدين في بوخارست، وأعضاء من الحكومة الرومانيه، ووكالة الأنباء الرومانية (أجربريس). التي قامت بالتغطية وتصوير الحفل.