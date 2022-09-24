سفارة خادم الحرمين لدى رومانيا تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ92

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ92.
وكان في استقبال الضيوف، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، وفي بداية الحفل ألقى السفير كلمة رحب فيها بالحضور، ثم تحدث عن إنجازات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وما سار عليه من بعده أبناؤه الملوك.
وتحدث السفير عن ما تشهده المملكه من تطور ونمو في ظل القيادة الرشيدة، وكذلك عن رؤية المملكة 2030 وما تحمله من برامج ومشاريع. ثم تحدث السفير عن العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن المملكة ورومانيا تجمعهما علاقة صداقة، وأن قادة البلدين يسعون لمزيد من التطور والتعاون المشترك.
وقد حضر الحفل مستشار رئيس وزراء رومانيا للسياسة الخارجية والأمن والشؤون الاستراتيجية الدكتور جوليان شيفو، ووزير الدولة للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الرومانية الدكتورة دانيلا جيتمان، ووزير الدولة لوزارة الاقتصاد، ووزير الدولة لوزارة النقل، ووزير الدولة لوزارة الداخلية، ووزير الدولة لوزارة التعليم، ووزير الدولة لوزارة الأسرة والشباب، ووزير الدولة لوزارة النقل والبنية التحتية، ووزير الدولة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، ووزير الدولة لوزارة الثقافة، وعدد من سفراء الدول المعتمدين في بوخارست، وأعضاء من الحكومة الرومانيه، ووكالة الأنباء الرومانية (أجربريس). التي قامت بالتغطية وتصوير الحفل.