"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وجازان والباحة والشرقية وعسير ونجران).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف. وتشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على أضم وميسان والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا للرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش وجازان، وأمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.