ما الجديد في "الرواق السعودي"؟.. استحداث خدمة وحزمة من التسهيلات

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد بن صالح المقاطي، أن الرئاسة عملت على توفير عدد من الموظفين في "الرواق السعودي" لمواكبة الأنماط الحركية وتخفيف الازدحام والكثافة العددية من ضيوف الرحمن، ومراقبة حركة سير العربات، والإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بمواقع الخدمات المقدمة من إدارة التنقل.