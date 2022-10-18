"التحلية" تستعرض آفاقها الجديدة للتحول إلى "الهيدروجين الأخضر"

وناقشت المؤسسة خططها لخفض بصمتها الكربونية إلى صافي الصفر، وما يتطلّبه ذلك من زيادة هائلة في الطاقة المتجددة؛ لإحلالها بديلةً لمحطات الطاقة القائمة حاليًّا، وما تعمل عليه بتعظيم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص، في ظل تزايد التحالفات والاستثمارات الصناعية، التي خلقت فرصًا جديدة للتنمية الصناعية، لاسيما في الدول التي تتمتّع بموارد متجددة للطاقة.