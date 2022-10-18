"التحلية" تستعرض آفاقها الجديدة للتحول إلى "الهيدروجين الأخضر"

شاركت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وزراء وخبراء وقادة أعمال، في أسبوع القاهرة الدولي للمياه؛ آفاقها الجديدة وحلولها المبتكرة لاستدامة الموارد المائية وتعظيم الأمن البيئي.
واستعرضت المؤسسة مبادراتها للتحول إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر بدلًا عن الطاقة التقليدية، وفق أحدث التقنيات والمبادرات والحلول الابتكارية، التي تستهدف تعزيز أمن الإمداد المائي والحفاظ على البيئة، وتوليد الطاقة عبر التقنيات الآمنة من الانبعاثات الملوثة من بينها تقنية "التناضح العكسي RO".
وأبرزت خلال مشاركتها ضمن محاور المؤتمر، أهمية الهيدروجين الأخضر بصفته عنصرًا أساسيًّا في أي استراتيجية لإزالة الكربون، وأوضحت أنه سيصبح منافسًا من حيث التكلفة بحلول منتصف عام 2030 وفق مؤشرات دولية رسمية.
وناقشت المؤسسة خططها لخفض بصمتها الكربونية إلى صافي الصفر، وما يتطلّبه ذلك من زيادة هائلة في الطاقة المتجددة؛ لإحلالها بديلةً لمحطات الطاقة القائمة حاليًّا، وما تعمل عليه بتعظيم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص، في ظل تزايد التحالفات والاستثمارات الصناعية، التي خلقت فرصًا جديدة للتنمية الصناعية، لاسيما في الدول التي تتمتّع بموارد متجددة للطاقة.
وكشفت عن توقع تزايد الطلب على الهيدروجين الأخضر بسرعة؛ إذ يُتوقّع أن يصل إلى 21% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي في العالم بحلول عام 2050م؛ حيث إن الثلث سيكون للهيدروجين الأخضر.