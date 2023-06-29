ملك البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بالنجاح الكبير لموسم حج هذا العام 1444هـ

وأعرب الملك حمد بن عيسى في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل المولى تعالى ثم الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت جُلَّ جهودها وطاقاتها بتنظيم شعيرة الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.