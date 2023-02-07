قسطرة قلبية تُنقذ حياة رضيع حديث الولادة بالقصيم

أنقذ تدخل طبي غير جراحي عاجل أجراه أطباء قسم أمراض القلب لدى الأطفال في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، وعمل قسطرة قلبية لإنقاذ حياة رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر ثلاثة أيام.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الفحوصات والأشعة التي أُجريت للرضيع الذي تم تحويله للمركز من خارج منطقة القصيم ويزن ثلاثة كيلوجرامات، أظهرت بوضوح أنه كان يعاني انسداداً كاملاً في صمام الشريان الرئوي؛ ما تسبّب له في انقطاعٍ تام للدورة الدموية لكامل الجسم.
وأشار التجمُّع إلى أنه تم خلال التدخل الطبي غير الجراحي تركيب دعامة للقناة الشريانية ما بين الشريانيْن الأورطي والرئوي بهدف إيصال الدم للرئتين، إضافة إلى توسيع ثقب أذيني لاستفادة الجسم بخلط الدم المؤكسج وغير المؤكسج، وتكللت عملية القسطرة بالنجاح، وبعد الاطمئنان على وضعه الصحي غادر المركز برفقة ذويه وهو في حالة مستقرة، ولله الحمد.
يُذكر أن عدد الإجراءات الطبية غير التداخلية التي أجراها مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم؛ ممثلاً بقسم تجربة المريض خلال العام الماضي 2022م، بلغ أكثر من 39350 إجراءً.