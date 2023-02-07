قسطرة قلبية تُنقذ حياة رضيع حديث الولادة بالقصيم

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الفحوصات والأشعة التي أُجريت للرضيع الذي تم تحويله للمركز من خارج منطقة القصيم ويزن ثلاثة كيلوجرامات، أظهرت بوضوح أنه كان يعاني انسداداً كاملاً في صمام الشريان الرئوي؛ ما تسبّب له في انقطاعٍ تام للدورة الدموية لكامل الجسم.