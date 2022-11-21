وزارة العدل: 5 ملايين زائر لبوابة "ناجز" شهريًا

وأوضحت الوزارة أن البوابة تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص؛ ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها "القضاء - التنفيذ - العقارات - الوكالات والإقرارات - الحالات الاجتماعية - خدمات التراخيص" وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.