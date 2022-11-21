وزارة العدل: 5 ملايين زائر لبوابة "ناجز" شهريًا

أعلنت وزارة العدل أن عدد زوار بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa بلغ أكثر من 5 ملايين زائر شهريًا.
وأوضحت الوزارة أن البوابة تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص؛ ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها "القضاء - التنفيذ - العقارات - الوكالات والإقرارات - الحالات الاجتماعية - خدمات التراخيص" وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.
وشهدت البوابة مؤخرًا إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر "ناجز" إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين "مواطنين - مقيمين - زائرين - قطاع الأعمال" إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.