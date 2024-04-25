نادي دبي للصحافة يعلن فتح باب التسجيل للدورة الـ 22 من منتدى الإعلام العربي

وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التنظيمية ممثلة بنادي دبي للصحافة أن حضور أعمال المنتدى سيكون حصرياً لجميع الفئات الإعلامية فقط من خلال التسجيل المُسبق واعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، في حين سيتم إغلاق باب التسجيل في 20 مايو 2024، وشددت اللجنة على ضرورة التسجيل المسبق، حيث لن يكون هناك أي فرصة تسجيل للحضور خلال أيام المنتدى.