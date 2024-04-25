نادي دبي للصحافة يعلن فتح باب التسجيل للدورة الـ 22 من منتدى الإعلام العربي

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لـ "منتدى الإعلام العربي"، عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الـ 22 والمشاركة في نقاشاته التي ستغطي أبرز الموضوعات والقضايا الإعلامية وأهم التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، مع التركيز على انعكاس المتغيرات العالمية على مستقبل الإعلام العربي، والحاجة المضاعفة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الإعلام حول العالم.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التنظيمية ممثلة بنادي دبي للصحافة أن حضور أعمال المنتدى سيكون حصرياً لجميع الفئات الإعلامية فقط من خلال التسجيل المُسبق واعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، في حين سيتم إغلاق باب التسجيل في 20 مايو 2024، وشددت اللجنة على ضرورة التسجيل المسبق، حيث لن يكون هناك أي فرصة تسجيل للحضور خلال أيام المنتدى.
وعلى الراغبين بالتسجيل للحضور ضمن الفترة المحددة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للنادي، للتسجيل من خلال www.dpc.org.ae.