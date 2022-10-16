«منصات العقارية» تحصد جائزتَيْن عالميتَيْن عن مخطط ريفيرا جدة

حصدت شركة منصات العقارية جائزتيْن منArabian Properties Awards في مدينة دبي، عن تسويق مخطط ريفيرا جدة الذي يعد من المخططات النموذجية في المدينة، والذي تطوره الشركة الوطنية للإسكان، ويقع على الكورنيش الجنوبي لمدينة جدة، كما يعد المخطط نموذجياً في تصميمه وتخطيطه، حتى في تنفيذه وتسويقه، حيث وجد قبولاً وإعجاباً من لجنة الجائزة، ويتفرد بمخطط حضري استثنائي مكوّن من 750 قطعة أرض مخصصة "سكني عمائر"، وعدد 405 أراضي سكنية وفلل و80 قطعة تجارية مميزة وتقع الأغلبية على شوارع عرض 40 و20 متراً.
وتتولى شركة منصات العقارية تسويق المخطط عبر برنامج البيع على الخارطة (وافي)، وذلك بدفعات ميسرة تبدأ بـ 5% من القيمة وموجهة للمطورين العقاريين والمواطنين راغبي السكن.
وتسلّم الجائزة كل من المهندس محمد سعيد ماضي رئيس مجلس إدارة شركة منصات الغربية، والأستاذ خالد بن شاكر المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية.
وذكر الأستاذ خالد بن شاكر المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن المخطط يعتبر تحفة معمارية في مدينة جدة وحياً نموذجياً في جنوب جدة، وتم تخصيص موقع للبيع في معرض سكني مدينة جدة الواقع على طريق الملك عبدالعزيز في الأوتومول.
وحول الجائزتين العالميتين ذكر الأستاذ خالد المبيض، أن الجائزتين جاءتا من جهة دولية لتثبت مدى التفوق الذي وصلت إليه مشاريع الشركة الوطنية للإسكان المخصصة للإسكان، والتي تحظى باهتمام من القيادة السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
ومر تطوير الأحياء السكنية بتطوّر كبير، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة الذي يهدف لرفع مستوى الأحياء السكنية.