«منصات العقارية» تحصد جائزتَيْن عالميتَيْن عن مخطط ريفيرا جدة

حصدت شركة منصات العقارية جائزتيْن منArabian Properties Awards في مدينة دبي، عن تسويق مخطط ريفيرا جدة الذي يعد من المخططات النموذجية في المدينة، والذي تطوره الشركة الوطنية للإسكان، ويقع على الكورنيش الجنوبي لمدينة جدة، كما يعد المخطط نموذجياً في تصميمه وتخطيطه، حتى في تنفيذه وتسويقه، حيث وجد قبولاً وإعجاباً من لجنة الجائزة، ويتفرد بمخطط حضري استثنائي مكوّن من 750 قطعة أرض مخصصة "سكني عمائر"، وعدد 405 أراضي سكنية وفلل و80 قطعة تجارية مميزة وتقع الأغلبية على شوارع عرض 40 و20 متراً.