أولياء أمور يطالبون بوضع مطبّات أمام مجمع الأميرة نورة بالشرائع لحماية الطالبات من الحوادث

طالب عدد من أولياء أمور الطالبات في مجمع الأميرة نورة التعليمي بمخطط (7) في حي الشرائع بمكة المكرمة، الجهات المعنية بسرعة التدخل لوضع مطبّات تهدئة أمام المجمع، للحد من حوادث الدهس – لا قدر الله – وحماية الطالبات والعاملين.
وأوضح أولياء الأمور أن المجمع، الذي يضم مراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، يفتقر تمامًا إلى المطبّات في مداخله ومحيطه الخارجي، على الرغم من الكثافة المرورية العالية التي يشهدها الشارع المؤدي إليه، خاصة أثناء فترتي الحضور والانصراف.
وأشاروا إلى أن الطريق يشهد مرور عدد من المركبات التابعة لمراكز تجارية قريبة، إضافة إلى سيارات يقودها عمالة تتبع لشركات ومؤسسات، وغالبًا ما تُقاد بسرعة وتهور، مما يشكل خطرًا متزايدًا على سلامة الطالبات وهيئة التعليم والعاملين بالمجمع.
وأكد أولياء الأمور أن المطالبة بوضع مطبّات لا تهدف إلى إعاقة الحركة، وإنما لتنظيمها والحفاظ على الأرواح، مشددين على ضرورة التحرك العاجل من الجهات المختصة لتنفيذ إجراءات السلامة المرورية في الموقع، مؤكدين أن “الوقاية خير من وقوع الحوادث”.