أولياء أمور يطالبون بوضع مطبّات أمام مجمع الأميرة نورة بالشرائع لحماية الطالبات من الحوادث

وأشاروا إلى أن الطريق يشهد مرور عدد من المركبات التابعة لمراكز تجارية قريبة، إضافة إلى سيارات يقودها عمالة تتبع لشركات ومؤسسات، وغالبًا ما تُقاد بسرعة وتهور، مما يشكل خطرًا متزايدًا على سلامة الطالبات وهيئة التعليم والعاملين بالمجمع.