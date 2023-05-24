بالفيديو.. "يا هلا بالعرفج": على مستخدمي وسائل التواصل معرفة قوانين النشر أو الاستعانة بقانوني

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" خبرًا من خلال فقرة "خبر الأسبوع" للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تكشف فيه عن أبرز المخالفات التي يتم رصدها من قِبل الهيئة، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط المحتوى الإعلامي؛ لذلك على مستخدمي وسائل التواصل إما أن يعرفوا قوانين النشر، أو يستعينوا بمستشار قانوني قبل نشر موادهم.