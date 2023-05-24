بالفيديو.. "يا هلا بالعرفج": على مستخدمي وسائل التواصل معرفة قوانين النشر أو الاستعانة بقانوني
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" خبرًا من خلال فقرة "خبر الأسبوع" للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تكشف فيه عن أبرز المخالفات التي يتم رصدها من قِبل الهيئة، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط المحتوى الإعلامي؛ لذلك على مستخدمي وسائل التواصل إما أن يعرفوا قوانين النشر، أو يستعينوا بمستشار قانوني قبل نشر موادهم.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الكاتب "مشاري الذايدي"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي الذي وصفه بأنه صحة للأبدان، ونقاء للأذهان، وأكد أن أفكار الإنسان أثناء المشي تتولد حسب اهتماماته وتركيزه.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج فيديو "للأميرة ريما بنت بندر" وهي تقول: "رحلة علي القرني، وريانة برناوي إلى الفضاء تحقق حلم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض من خلالها عامل المعرفة كتاب "كيف تقطع علاقتك بهاتفك"، من تأليف "كاثرين برايس"، الذي تحدث من خلاله عن أبرز أضرار الاستخدام المبالَغ فيه للجوال ومواقع التواصل، كما عرض مقطعًا للاستشاري "طارق العصيمي" وهو يتحدث عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى لنا المؤرخ "محمد توفيق" قصة أغنية "ما درينا" للشاعر "طاهر زمخشري"، التي غناها فنان العرب "محمد عبده".