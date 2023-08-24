بعد خفض المخالفات بنسبة 75%.. "السليمان": يطالب أصحاب الأعمال بإجراء واحد حتى لا يتعرضون للعقوبات

يرى الكاتب الصحفي، خالد السليمان، أن تخفيض قيمة مخالفات وعقوبات المنشآت بمعدل يصل إلى 75% يؤكد أن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو تشجيع أصحاب المنشآت ودعم استكمال مشروعات أعمالهم، وإزالة المعوقات التي تواجههم، مطالبًا أصحاب الأعمال والمشاريع بتصويب مخالفاتهم لتلافي الوقوع تحت طائلة العقوبات.