ديوان المظالم: إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية المحدّثة في المحكمة الإدارية العليا

وتمكّن الخدمات الرقمية الطواقم القضائية والإدارية في المحكمة الإدارية العليا من استكمال الإجراءات النظامية وفق مسارات للاعتراض على الأحكام وطلبات وقف تنفيذها واستلامها، بالإضافة إلى تتبع ملفات الاعتراض والاطلاع على كافة مرفقاتها وإجراءاتها.