محليات

ديوان المظالم: إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية المحدّثة في المحكمة الإدارية العليا

رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف
رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف

وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق عدد من التحديثات الجديدة في الخدمات الرقمية لنظام إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية العليا عبر منصة "معين" الرقمية.

وتمكّن الخدمات الرقمية الطواقم القضائية والإدارية في المحكمة الإدارية العليا من استكمال الإجراءات النظامية وفق مسارات للاعتراض على الأحكام وطلبات وقف تنفيذها واستلامها، بالإضافة إلى تتبع ملفات الاعتراض والاطلاع على كافة مرفقاتها وإجراءاتها.

وتأتي هذه التحديثات ضمن سعي ديوان المظالم إلى حوكمة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أداء أعماله وتقديم خدماته وتيسيرها للمستفيدين.

ديوان المظالم
المحكمة الإدارية العليا
خالد بن محمد اليوسف

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org