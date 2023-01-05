السيول المنقولة تحاصر "الثمامية".. و"النقل" تغلق الطريق.. والأهالي: عند أمير حائل الحل

يشار إلى أن السيول التي هطلت على القرى التي يمرّ بها طريق المعرّش - الثمامية - طريق السليمي النحيتية، كشفت سوء وضعف الأساسات والمعايير التي نفذ عليها الطريق؛ مما جعل الأمطار وجريان السيول تتسبّب في جرف أجزاء من الطريق وتحديدًا مروره بوسط وادي الرمة وسط مركز الثمامية؛ وذلك لافتقاد الطريق لجسر علوي لحماية مستخدمي الطريق من السيول، وكذلك افتقاد الطريق لجسر عند مروره بوادي القهد شرق المعرّش، وافتقاد الطريق لعبارات تصريف السيول في أجزاء كبيرة منه.