السيول المنقولة تحاصر "الثمامية".. و"النقل" تغلق الطريق.. والأهالي: عند أمير حائل الحل

حاصرت السيول المنقولة قرية الثمامية، ٢٤٠ كلم جنوب حائل، وذلك بعد جريان وادي الرمة جنوب القرية الذي أوقف حركة السير على طريق الثمامية - العجاجة، وجريان وادي القهد غرب القرية الذي يصبّ بوادي الرمة، الذي أوقف حركة السير على طريق المعرّش - الثمامية، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه فوق الطريق.
وفي هذا الإطار أغلق فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة حائل، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، حركة السير على طريق المعرّش - الثمامية بحائل؛ وذلك لارتفاع منسوب المياه نتيجة الأمطار في وادي الرّمة، عند عبوره طريق المعرّش - الثمامية، كحلّ مؤقت لسلامة المسافرين.
ودعا الفرع جميع سالكي الطريق لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق تجمع الأمطار.
يشار إلى أن السيول التي هطلت على القرى التي يمرّ بها طريق المعرّش - الثمامية - طريق السليمي النحيتية، كشفت سوء وضعف الأساسات والمعايير التي نفذ عليها الطريق؛ مما جعل الأمطار وجريان السيول تتسبّب في جرف أجزاء من الطريق وتحديدًا مروره بوسط وادي الرمة وسط مركز الثمامية؛ وذلك لافتقاد الطريق لجسر علوي لحماية مستخدمي الطريق من السيول، وكذلك افتقاد الطريق لجسر عند مروره بوادي القهد شرق المعرّش، وافتقاد الطريق لعبارات تصريف السيول في أجزاء كبيرة منه.
وشهد يوم أمس حالات غرق لسيارتين أثناء محاولة قائديهما عبور الوادي؛ الأمر الذي باشرت به الجهات الأمنية، فيما تمكّن عدد من أبناء القرية المتطوعين، وبعد مغامرات خطرة على حياتهم من إنقاذ سائقي المركبتين، والمحاولة لاستخراج السيارتين، إلا أن السيل الجارف ساهم في تأخير ذلك، ورصدت كاميرا سلمان السليمي غمر السيل للسيارتين وسط الوادي.
وأشار الأهالي إلى أن محاصرة السيول للقرية ساهمت في تكبّد ثلاث حالات مرضية "مرضى فشل كلوي" العناء، وذلك بعد سلوكهم طرقًا صحراوية وعِرة للوصول إلى مستشفى السليمي، حيث مواعيد الغسيل اليومية لهم هناك، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم إنشاء جسر علوي لا يتجاوز طوله عرض الوادي؛ للتسهيل على المواطنين.
وطالب أهالي قرى "المعرّش، والثمامية، والعجاجة" التي يمرّ بها الطريق، أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، برفع معاناتهم أثناء هطول الأمطار، والتوجيه بإنشاء الجسور والعبّارات اللازمة على ذلك الطريق.