"وزارة النقل" تطلق مركز خدمة المستفيدين 19955 لاستقبال الطلبات والمقترحات

وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن: "المركز يهدف لخدمة الجمهور عبر التعاون بين جميع مراكز خدمة المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك التكامل في توحيد طرق وآليات العمل بينها، وليكون هذا المركز مرجعاً أخيراً للبت في الطلبات التي لم يتم حلها مسبقاً، إضافة إلى تمكين مستفيدي المنظومة من التواصل المباشر مع الوزارة لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم وتمريرها للجهات والإدارات المختصة دون عناء البحث عن الجهة، كما يستقبل المركز الطلبات باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة الموطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء".