استعداداً للعام الدراسي الجديد.. عودة الإداريين والمشرفين التربويين في قطاع التعليم لأعمالهم اليوم

يشمل ذلك، منسوبي مكاتب التعليم والهيئتَيْن التعليمية والإدارية بالمدارس والمعاهد لجميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، ويعود المعلمون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، فيما تكون بداية الدارسة للطلبة يوم الـ 18 من الشهر نفسه، وفق "الإخبارية".