استعداداً للعام الدراسي الجديد.. عودة الإداريين والمشرفين التربويين في قطاع التعليم لأعمالهم اليوم

يعود اليوم الأحد الإداريون والمشرفون التربويون لعملهم؛ وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد.
يشمل ذلك، منسوبي مكاتب التعليم والهيئتَيْن التعليمية والإدارية بالمدارس والمعاهد لجميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، ويعود المعلمون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، فيما تكون بداية الدارسة للطلبة يوم الـ 18 من الشهر نفسه، وفق "الإخبارية".
وتتكامل الجهود في إدارات ومكاتب التعليم لاستكمال جميع الإجراءات والتأكّد من جاهزية المدارس والفصول الدراسية قبل بدء الدراسة بوقتٍ كافٍ، والتأكّد من وصول الكتب الدراسية إلى المدارس.