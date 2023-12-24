"الصندوق العقاري": إيداع 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر

وبيّن أن تنوع برامج الدعم السكني، وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، مكّنت وسهلت من رحلة تملك السكن الملائم؛ مؤكدًا أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني والممكنات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام بالشراكة مع الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.