"موان" يتيح منتجات في مستودع البرمجيات الحكومية الحرة مفتوحة المصدر

جاء ذلك بهدف إعادة الانتفاع والاستفادة من الجهات الحكومية المشاركة في المستودع والحاصلة على الرخصة الحكومية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، إضافة إلى عدد من الأهداف التي ستحقق التعاون بين الجهات الحكومية، وتوحيد المعايير فيما بينها، وزيادة الشفافية والحد من الاحتكار، والتقليل من صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر، وتعزيز التبنّي للاعتبارات ذات الصلة بشراء البرمجيات الحكومية وتطويرها.