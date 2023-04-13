"موان" يتيح منتجات في مستودع البرمجيات الحكومية الحرة مفتوحة المصدر

كشف المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" عن منتجات حكومية في مستودع البرمجيات الحكومية الحرة مفتوحة المصدر.
جاء ذلك بهدف إعادة الانتفاع والاستفادة من الجهات الحكومية المشاركة في المستودع والحاصلة على الرخصة الحكومية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، إضافة إلى عدد من الأهداف التي ستحقق التعاون بين الجهات الحكومية، وتوحيد المعايير فيما بينها، وزيادة الشفافية والحد من الاحتكار، والتقليل من صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر، وتعزيز التبنّي للاعتبارات ذات الصلة بشراء البرمجيات الحكومية وتطويرها.
وتأتي مبادرة هيئة الحكومة الرقمية "DGA" لخلق بيئة مشتركة للإدارات الحكومية عن طريق منصة مشتركة للبرمجيات مفتوحة المصدر، ويعد "موان" من الجهات الحكومية السباقة للتسجيل في هذه المنصة والحصول على شهادة اعتماد، ومن ثم رفع أحد البرمجيات التي تم تطويرها داخليًا بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في المركز.
وفي سياق التعريف بالإيداع الجديد، عقدت هيئة الحكومة الرقمية ورشة عمل تعريفية بدعوة الجهات الحكومية الراغبة في الحصول على المنتج المطور من قبل "موان".
وتم تقديم ورشة العمل من قبل فريق تقنية المعلومات بالمركز الوطني لإدارة النفايات.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجهات الحكومية المشاركة في الورشة، وتبادلًا للآراء ومناقشة للتقنيات وآليات الاستفادة منها وتعميمها.