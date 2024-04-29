"وقاء عسير" يبدأ حملة التحصين لأكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية لعام 2024م

بدأ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة عسير الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2024م وذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة.
وفي التفاصيل، أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة عسير المهندس علي سلطان آل عبدالرحمن، أن الحملة تستهدف تحصين أكثر من مليون رأس من المواشي في المنطقة، مشيرًا إلى بدء أعمال التحصين التي تستمر لمدة شهرين بداية من يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024م.
ودعا فرع المركز بعسير جميع مربي الماشية بالتقديم عبر منصة نما الإلكترونية للحصول على خدمة التحصين من خلال خدمة "طلب موعد تحصين"، أو زيارة الفرع ووحداته في محافظات المنطقة للتنسيق بهذا الشأن.
وتهدف الحملة إلى الوقاية والتوعية والتثقيف عن مرض الحمى القلاعية في المواشي لحماية الثروة الحيوانيّة واستدامتها.