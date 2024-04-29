"وقاء عسير" يبدأ حملة التحصين لأكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية لعام 2024م

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة عسير المهندس علي سلطان آل عبدالرحمن، أن الحملة تستهدف تحصين أكثر من مليون رأس من المواشي في المنطقة، مشيرًا إلى بدء أعمال التحصين التي تستمر لمدة شهرين بداية من يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024م.