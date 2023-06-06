خلال جولات رقابية.. بلدية بارق تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

ضبط قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك بعد الجولات الرقابية التي قام بها المراقبون أمس الثلاثاء على مراكز التموينات الغذائية في المحافظة والمراكز التابعة.
وتم رصد عددٍ من المخالفات الصحية من خلال جولات المراقبين الصحيين التي وجه بها رئيس بلدية بارق المهندس غرم الله الزهراني على مراكز التموينات الغذائية والمطاعم والبوفيهات وصوالين الحلاقة في بارق والمراكز التابعة.
وقد تم مصادرة أكثر من 70 علبة من العصائر والمواد الغذائية المعلبة والمغلفة وتم تطبيق الأنظمة حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتشير بلدية بارق إلى أنه على المستهلكين مباشرة الإبلاغ عبر 940 في حال وجود مخالفة صحية بالمحال التجارية.