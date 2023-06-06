خلال جولات رقابية.. بلدية بارق تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

وقد تم مصادرة أكثر من 70 علبة من العصائر والمواد الغذائية المعلبة والمغلفة وتم تطبيق الأنظمة حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتشير بلدية بارق إلى أنه على المستهلكين مباشرة الإبلاغ عبر 940 في حال وجود مخالفة صحية بالمحال التجارية.