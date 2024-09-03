القبض على مواطنين بالشرقية لترويجهما "الشبو" وإحباط تهريب 380 كجم قات بجازان

في ضربتين للجهات الأمنية، أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين ترويج الشبو في المنطقة الشرقية، بينما منعت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب القات في جازان.
تفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (380) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.