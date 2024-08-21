"البلوي": التحقيق مع مواطن في انقطاع أطفاله عن المدرسة يجسد حرص الدولة على حق التعليم للجميع

ويضيف "البلوي" قائلًا: "تكمن أهمية هذا الحق في كونه يؤثر على الحقوق الأخرى، لذا عملت المملكة على ضمانه باعتباره أولوية تنموية تستهدف بناء الإنسان السعودي ورفع تنافسيته عالمياً، وذلك عبر سن الأنظمة والتشريعات وتطبيق أحدث الممارسات العالمية، ويظهر ذلك من خلال العمل المستمر على إعادة هيكلة قطاع التعليم لمواكبة جميع الظروف وصياغة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج، وتنظيم عملية الإشراف ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر.. وفي أصعب الظروف التي شهدها العالم، إبان جائحة كورونا، لم يتوقف قطار التعليم في المملكة، وجرى اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات لضمان استمرارية التعليم في جميع المراحل، ما يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم في أصعب الظروف وأحرجها".