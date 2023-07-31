أمير تبوك: محظوظون في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في كل مناحيها

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن أي مشروع تقوم به أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، هو جزء من مشاريع كبيرة تقوم بها لخدمة الأهالي، وما يساعدهم على إنجازها هو أن المواطنين هم أنفسهم أحرص على هذه المشاريع ويساعدونهم على تنفيذها، قائلًا: "بمشيئة الله تكون هذه المشاريع هي مشاريع خير وبركة، وجزءًا لا يتجزأ من أهداف جودة الحياة التي تسعى المملكة لتحقيقها، ونحن -ولله الحمد- محظوظون في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في كافة مناحيها بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من مشروعات تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، موجهًا سموه الشكر لأمين المنطقة ولزملائه على ما قاموا به من جهود".