أمير تبوك: محظوظون في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في كل مناحيها

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن أي مشروع تقوم به أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، هو جزء من مشاريع كبيرة تقوم بها لخدمة الأهالي، وما يساعدهم على إنجازها هو أن المواطنين هم أنفسهم أحرص على هذه المشاريع ويساعدونهم على تنفيذها، قائلًا: "بمشيئة الله تكون هذه المشاريع هي مشاريع خير وبركة، وجزءًا لا يتجزأ من أهداف جودة الحياة التي تسعى المملكة لتحقيقها، ونحن -ولله الحمد- محظوظون في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في كافة مناحيها بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من مشروعات تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، موجهًا سموه الشكر لأمين المنطقة ولزملائه على ما قاموا به من جهود".
جاء ذلك عقب وقوفه اليوم ميدانيًا على عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة الجاري تنفيذها، وكذلك التي تم الانتهاء منها مؤخرًا بالمنطقة.
وكان في استقباله لدى وصوله لمقر نفق تقاطع طريق الملك عبدالله، مع طريق الملك فهد أحد المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة والذي تم الانتهاء منه، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعدد من قيادات الأمانة.
واستمع سموه لشرح موجز عن المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة ومنها مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد ومراحل إنشائه، حيث يعد النفق أحدث المشاريع التنموية في مدينة تبوك.
وتم إنشاؤه بقيمة إجمالية تجاوزت 143 مليون ريال ويبلغ طوله 720 مترًا، وبعرض يصل لـ28 مترًا بعدد 6 حارات مرورية، ومسارات مرور علوية على جانبي النفق بعدد (مسارين مروريين وحارة تخزين جانبية) لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة وممرات مشاة على جانبي النفق، ونظامًا لتصريف مياه الأمطار داخل وخارج النفق، وإضاءة داخل النفق بـ120 كشافًا وإضاءات ديكورية بعدد 1000 كشاف لجانبي النفق و64 عمود إنارة في الأعلى.
وأوضح أمين منطقة تبوك أن النفق سيسهم في تحرير الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري وخفض زمن التوقف، إضافةً إلى رفع مستوى السلامة المرورية وكفاءة الطرق وتسهيل الوصول الشامل والتنقل بشكل أمن بين كل المنشآت والمرافق التجارية والخدمية والأحياء السكنية المجاورة، مشيرًا إلى أن تصميم وتنفيذ واجهات وتشطيبات النفق تمت بما يتوافق مع الهوية العمرانية للمدينة، ليمثل تحفة معمارية في قلب المدينة تتزين بأحرف اللغة العربية المرسومة بخط الثلث العريق الذي يزين علم مملكتنا الغالية.
وأكد المهندس "اليوسف" أن الأمانة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية والمميزة التي تهدف من خلالها لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والرقي بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معربًا عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة ورعايته الدائمة لمشاريع الأمانة بتبوك وفي كافة محافظات المنطقة.