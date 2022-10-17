بيان مشترك بين السعودية وجنوب إفريقيا.. شراكة اقتصادية شاملة ودفع للعلاقات

وأشاد الجانب الجنوب أفريقي بكلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية التي عقدت في باريس في مايو 2021م، التي أكدت على مواقف المملكة الداعمة للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي لإرساء دعام الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية فيها، والعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في القارة. ورحب الجانب الجنوب أفريقي بعقد القمتين السعودية الأفريقية، والعربية الأفريقية في المملكة.