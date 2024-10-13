هذه هي المواقع التي ستستهدفها إسرائيل في إيران.. تقرير أمريكي يكشف قائمة الأهداف

كشف تقرير لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية عن تحديد إسرائيل لقائمة الأهداف التي ستستهدفها ردًا على الهجوم الإيراني الصاروخي الذي استهدف مناطق ومنشآت عسكرية إسرائيلية قبل أسابيع قليلة.
وقالت الشبكة إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن تل أبيب قد قررت استهداف البنية التحتية العسكرية والطاقة في إيران، لافتين إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف المنشآت النووية، أو تنفذ عمليات اغتيال، لكنّ المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن الإسرائيليين لم يتخذوا قرارًا نهائيًا بشأن كيفية ومتى سيتصرفون.
ولفت التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين لا يملكون معلومات تشير إلى توقيت الرد الإسرائيلي، إذ لم تشاركهم تل أبيب جدول زمني لتنفيذ ضربتها الانتقامية المزمعة، كما أنه ليس من الواضح إذا كان المسؤولون الإسرائيليون قد اتفقوا على جدول زمني.
وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة عبر قطر أنها سترد إذا تعرضت إلى الهجوم. ونقلت الشبكة عن نائب لقائد الحرس الثوري الإيراني تهديده بأن أي هجوم على البنية التحتية للطاقة قد يؤدي إلى قيام طهران باستهداف منشآت الطاقة في إسرائيل، ولفتت إيران إلى أن هجماتها السابقة استهدفت منشآت عسكرية فقط.
وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لعدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية، أو البنية التحتية للطاقة؛ خوفًا من تصعيد الضربات المتبادلة بين الخصمين الإقليميين، والانزلاق بالمنطقة إلى حرب إقليمية.
وأبدى مسؤولون أمريكيون استياءهم من افتقار تل أبيب إلى الشفافية فيما يتعلق بخططها بشأن توقيت أو أهداف ضربتهم الانتقامية ضد إيران.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن مصدر إسرائيلي أن “هناك رغبة من الإسرائيليين في التنسيق مع الأمريكيين” بشأن الرد المزمع على إيران، وأن المناقشات الاستراتيجية مستمرة بين الجانبين.