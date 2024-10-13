هذه هي المواقع التي ستستهدفها إسرائيل في إيران.. تقرير أمريكي يكشف قائمة الأهداف

وقالت الشبكة إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن تل أبيب قد قررت استهداف البنية التحتية العسكرية والطاقة في إيران، لافتين إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف المنشآت النووية، أو تنفذ عمليات اغتيال، لكنّ المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن الإسرائيليين لم يتخذوا قرارًا نهائيًا بشأن كيفية ومتى سيتصرفون.