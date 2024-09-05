"أمانة العاصمة المقدسة" تُبرم اتفاقية لإنشاء مركز نموذجي لخدمات الأموات وذويهم بمكة المكرمة

برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، اتفاقية تعاون ثلاثية مع مؤسسة "إكرام الموتى" الأهلية، وجمعية يقين.
قام بتوقيع الاتفاقية وكيلُ الأمين للخدمات البلدية المهندس مازن بن زامل العتيبي، بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء "مركز يقين النموذجي لخدمات الأموات وذويهم" بمكة المكرمة، والذي يقع على مساحة 4.989 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 35 مليون ريال.
ويُعد المركز الأول من نوعه في المنطقة؛ حيث سيقدم خدمات متكاملة للأموات وعائلاتهم، تشمل تجهيز الجثامين، وتوفير أماكن للغسل والتكفين، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر خلال هذه الفترة الصعبة.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المستمرة للأمانة لتحسين جودة الخدمات البلدية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في قطاع إكرام الموتى، وتوفير رعاية متكاملة للأموات وذويهم بما يتناسب مع القيم الإسلامية والإنسانية النبيلة".
من جهتها، أكدت مؤسسة "إكرام الموتى" الأهلية وجمعية يقين، التزامهما بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للأسر؛ مشددتيْن على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف هذا المشروع النموذجي.
يُذكر أن "مركز يقين النموذجي لخدمات الأموات وذويهم"، سيساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتخفيف الأعباء على الأسر في أصعب الأوقات؛ مما يعكس حرص القيادة على تقديم الرعاية والاهتمام بالإنسان في كافة مراحل حياته وبعد وفاته.