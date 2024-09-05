"أمانة العاصمة المقدسة" تُبرم اتفاقية لإنشاء مركز نموذجي لخدمات الأموات وذويهم بمكة المكرمة

ويُعد المركز الأول من نوعه في المنطقة؛ حيث سيقدم خدمات متكاملة للأموات وعائلاتهم، تشمل تجهيز الجثامين، وتوفير أماكن للغسل والتكفين، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر خلال هذه الفترة الصعبة.