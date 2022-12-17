شركة ميرك توقع مذكرة تفاهم مع جمعية أورام الجهاز الهضمي تهدف لرفع نسب الكشف المبكر لأورام الجهاز الهضمي و تحسين رحلة العلاج للمرضى

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي د. محمد بن عبد الله الغامدي، ان للاتفاقيه اهميه كبيره في رفع الوعي حول خطورة أورام القولون والمستقيم، والذي يعد من أكثر الأورام شيوعاً في العالم، حسب إحصائيات عام 2020م حيث كشفت الدراسات ان أكثر من مليون وتسعمائة ألف حالة إصابة، تليها أورام المعدة بأكثر من مليون حالة، ثم أورام الكبد والمريء على التوالي.