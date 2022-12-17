شركة ميرك توقع مذكرة تفاهم مع جمعية أورام الجهاز الهضمي تهدف لرفع نسب الكشف المبكر لأورام الجهاز الهضمي و تحسين رحلة العلاج للمرضى

وقعت الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي مذكرة تفاهم مع شركة "ميرك" التي تعد واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأورام، وذلك بفندق الماريوت بالرياض 16 ديسمبر 2022م الجاري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي د. محمد بن عبد الله الغامدي، ان للاتفاقيه اهميه كبيره في رفع الوعي حول خطورة أورام القولون والمستقيم، والذي يعد من أكثر الأورام شيوعاً في العالم، حسب إحصائيات عام 2020م حيث كشفت الدراسات ان أكثر من مليون وتسعمائة ألف حالة إصابة، تليها أورام المعدة بأكثر من مليون حالة، ثم أورام الكبد والمريء على التوالي.
وأشار د. الغامدي إلى أن من أهداف الجمعية المشاركة بفاعلية في تحسين نسب الكشف المبكر لأورام الجهاز الهضمي و تحسين رحلة العلاج للمرضى، التي توليها حكومتنا الرشيدة أهمية قصوى، وما تقدمه من جهود ودعم لتطوير منظومة الوقاية والعلاج، من خلال التعاون مع الجهات العالمية المتخصصة؛ لتحقيق الأمن الدوائي والعلاجي على السواء.
وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الطرفين في دعم التحليل الجيني لمرضى سرطان القولون و المستقيم في المملكة، وما يرتبط بها من جوانب تنفيذية و لوجستية تتطلب وجود مختصين بالمجالات ذات العلاقة و تنسيق آليات العمل وما يندرج تحت ذلك من تعاون في التدريب والتأهيل وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي من شأنها النهوض بمستوى الخدمة و تقليل الوقت اللازم للحصول على النتائج الجينية وتحقيق أهدافها الصحية المثلى المنشودة.
كما تضمنت الاتفاق علي التعاون في مجال التعليم الطبي المستمر لمقدمي الخدمه الطبية لمرضى سرطان القولون و المستقيم.
خلال الاجتماع تحدث الدكتور عبد الله الشرم قائد الاورام في وزارة الصحة و رئيس مركز الاورام في مدينة الملك فهد الطبية عن اهمية المسح المجتمعي للكشف المبكر عن اورام الجهاز الهضمي و ايضا اهمية اتباع التصنيف الجيني لمرضى سرطان القولون و المستقيم كمرجع لاختيار العلاج الانسب لكل حالة مما يتطلبه ذلك لتظافر الجهود لتوفير الكشف الجيني لكل مرضى سرطان القولون و المستقيم و تذليل كافة العقبات للوصول لهذا الهدف.
و تحدث الدكتور كنعان الشمري رئيس الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا و استشاري الاورام في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني عن اهمية الابحاث الطبية خصوصا في مجال علاجات السرطان و عن ما تحقق من تطور في مراكز الابحاث بالمملكة مما يجعلها في مقدمة الخيارات للمشاركة في الابحاث العالمية بل و بناء ابحاث سريرية بخبراء سعوديين تماشيا مع رؤية المملكه 2030.
كما صرح السيد ياسر سعد الحاقان مدير عام ميرك في السعودية : بان ميرك تحرص على المشاركة بكل ما يساعد في تحسين حياة المجتمع عامة والمرضى خاصة وعليها تهدف المبادرة على التركيز على المساهمه الفعاله في ابراز احدث البحوثات والمشاركه في رفع مستوى المعرفه التي تساهم في رفع الوعي حول المرض وطرق التشخيص الصحيحة والمبكرة للتقليل من اثاره الخطيره والتي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي على رأس اهتماماتها صحة المواطن وتطوير و تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كذلك أكد الحاقان على حرصهم وتعاونهم الدائم مع الجهات الصحية وجميع الجمعيات المتخصصة بما يعود بالنفع على صحةالمواطن والمقيم في المملكة والتي تتماشى مع رؤية حكومة المملكة العربية السعودية على دعم مثل تلك المبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياه للمجتمع السعودي..