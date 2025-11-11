"تأثير فيديكس".. 126 مليار دولار تُحرك الاقتصاد العالمي و1.6 مليار في الشرق الأوسط

أصدرت شركة فيديكس كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FDX) تقريرها السنوي حول الأثر الاقتصادي العالمي للسنة المالية 2025، والذي يكشف عن دورها المحوري في دعم التجارة العالمية والابتكار، وتحقيق أثر اقتصادي مباشر وغير مباشر بلغ 126 مليار دولار أمريكي حول العالم.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، سجّلت الشركة مساهمة اقتصادية وصلت إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، مؤكدةً حضورها الريادي كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي الإقليمي.
وقال راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس: "على مدى أكثر من نصف قرن، أسهمت فيديكس في تطوير التجارة العالمية بفضل ثقافة الابتكار وشبكتها الذكية التي تربط الأسواق والمجتمعات.
وبجهود فريقنا المتميز، نواصل اليوم دفع عجلة التقدم في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في سلاسل الإمداد." ويُظهر التقرير أن فيديكس ساهمت بنسبة 0.1% من الناتج الاقتصادي الصافي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات في المنطقة، كما ارتفع أثرها غير المباشر بنسبة 17% مقارنة بالسنة السابقة، في انعكاس لتوسّع شبكتها وتحسين كفاءتها التشغيلية.
الشرق الأوسط مركز التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا أكدت كامي فيشواناثان، رئيس فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، أن "الشرق الأوسط يرسخ موقعه كمركز حيوي للتجارة العالمية بفضل بنيته التحتية المتقدمة"، مشيرة إلى أن "فيديكس تعزز هذا الدور عبر توسيع قدراتها الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام".
وتربط فيديكس الاقتصادات النامية في المنطقة بالعالم من خلال شبكة تشمل أكثر من 220 دولة ومنطقة، بينما يشكّل مركزها الإقليمي في دبي وورلد سنترال – مطار آل مكتوم الدولي بوابة رئيسية للتجارة بين القارات الثلاث. كما عززت الشركة خطوطها الجوية بإطلاق خمس رحلات أسبوعية جديدة تربط غوانزو – بنغالور – دبي – باريس، ما يتيح للشركات مزيداً من المرونة في شحن البضائع.
خدمات رقمية وشراكات توسّع الحضور الإقليمي وسّعت فيديكس عملياتها في دولة الإمارات خلال عام 2025 بالتعاون مع بريد الإمارات عبر إطلاق 68 مركز شحن جديدًا، إضافة إلى إنشاء منشأة متقدمة للتخليص الجمركي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية لخدمة أكثر من 30 ألف شركة محلية.
كما قدمت أدوات رقمية مثل "أداة فيديكس للاستيراد" لتبسيط إدارة المستندات الجمركية، ونظام FedEx Surround لمتابعة الشحنات بدقة عالية. وفي إطار دعم التجارة الإلكترونية، أطلقت فيديكس خدمة Connect Plus في السعودية والإمارات، لتقديم شحن سريع ومضمون بوزن يصل إلى 20 كجم، مع تتبّع رقمي وخيارات تسليم مرنة، ما يسهم في تعزيز التجارة عبر الحدود.
تمكين الشركات الصغيرة والمجتمعات ضمن برنامج (Cluster Program)، أطلقت فيديكس 34 مجموعة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والإمارات ومصر والأردن، لتبادل الخبرات وتعزيز القدرة على الانخراط في التجارة العالمية.
وفي الجانب الإنساني، شارك موظفو الشركة في تعبئة 1,600 حقيبة غذائية خلال شهر رمضان، وقدّمت الشركة الدعم لأكثر من 1,100 طالب ضمن برامج مؤسسة إنجاز الإمارات لتنمية مهارات ريادة الأعمال.
الابتكار والاستدامة.. طريق فيديكس نحو المستقبل استثمرت فيديكس في تطوير حلول رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل التأخير في عمليات الشحن والتخليص الجمركي.
كما أحرزت تقدماً نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 عبر استخدام وقود الطيران المستدام SAF لأول مرة بكمية تجاوزت 3 ملايين جالون في مطار لوس أنجلوس الدولي.
وساهمت الشركة خلال العام بـ 55.5 مليون دولار في مشاريع المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى أكثر من 81 ألف ساعة تطوعية ضمن مبادرة FedEx Cares التي تقدم خدمات إغاثة عاجلة للمناطق المتضررة حول العالم.
بأكثر من 500 ألف موظف وعمليات في 5,000 منشأة تنقل نحو 17 مليون طرد يوميًا، تواصل فيديكس ترسيخ موقعها كأكبر مزود لخدمات النقل السريع في العالم، وشريك استراتيجي في دعم التجارة، والابتكار، والاستدامة.