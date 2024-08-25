"أدير العقارية" تكشف عن لؤلؤة استثمارية "لابيرلا" التي توفر فرصة استثمارية واعدة في كورنيش الخُبر

تقع "لابيرلا" في حي الكورنيش الراقي، على مقربة من أبرز المعالم السياحية والترفيهية في المدينة، مثل الخبر داون تاون، وسولت البحر، وأجدان باي فرونت، وجوهرة الخبر، ومشروع ماف باي. محاطًا بمجموعة من أرقى الأحياء السكنية في الخبر، مثل البحر، اليرموك، الروابي، الجوهرة، الراكة، والبندرية، مما يوفر بيئة سكنية راقية، ويجعله وجهة مثالية للسكن والاستثمار.