"أدير العقارية" تكشف عن لؤلؤة استثمارية "لابيرلا" التي توفر فرصة استثمارية واعدة في كورنيش الخُبر

كشفت "أدير العقارية" الشركة الرائدة في التسويق العقاري بالمملكة، عن موعد مزاد مشروع "لابيرلا"، وهي أرض استثمارية فريدة بمساحة 180 ألف متر مربع، تتميز بموقعها الاستراتيجي في كورنيش الخبر، وإطلالتها المباشرة على شواطئ الخليج العربي الخلابة, وذلك يوم الاثنين 09 سبتمبر 2024م، في قاعة المها بفندق كمبينسكي العثمان الخُبر عند تمام الساعة 4:00 عصراً.
تقع "لابيرلا" في حي الكورنيش الراقي، على مقربة من أبرز المعالم السياحية والترفيهية في المدينة، مثل الخبر داون تاون، وسولت البحر، وأجدان باي فرونت، وجوهرة الخبر، ومشروع ماف باي. محاطًا بمجموعة من أرقى الأحياء السكنية في الخبر، مثل البحر، اليرموك، الروابي، الجوهرة، الراكة، والبندرية، مما يوفر بيئة سكنية راقية، ويجعله وجهة مثالية للسكن والاستثمار.
تتميز لابيرلا" بموقعه الاستراتيجي الذي يُتيح سهولة الوصول بسلاسة إلى أهم الطرق الرئيسية في الخبر، مثل طريق الأمير تركي، وطريق الكورنيش، وطريق الملك فيصل، مما يضمن سهولة التنقل والوصول إلى جميع أنحاء المدينة.
من جانبه قال، متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، بأن "لابيرلا" توفر فرصة استثمارية رائدة في قلب الخُبر الحالمة، نظرًا لمميزاته المثالية، ومساحة الأرض الشاسعة التي تتيح للمستثمرين إمكانية تطويرها إلى مجتمع سكني متكامل يجمع بين الفلل والشقق الفاخرة، أو مركز تجاري وسياحي عالمي، أو مركز أعمال متطور بمكاتب عصرية تلبي احتياجات المجتمع وتحقق أحلامهم الاستثمارية.
وأضاف: "نحن على ثقة بأن مزاد "لابيرلا" سيجذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متميزة في قلب الخبر التي تشهد نموًا متسارعًا وطلبًا متزايدًا على العقارات المميزة ذات الموقع الاستراتيجي".
الملف التسويقي: