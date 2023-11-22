إطلاق مسابقة الاسم المختصر لـ"قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية"

وبيّن "أبا الخيل" أن بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية تعدُّ المنصة الرقمية الرئيسية للمستثمرين في مجال التعدين بالمملكة العربية السعودية، والباحثين والدارسين في مجالات علوم الأرض، بما توفّره من معلومات أساسية في مجالات متعددة من أفرع علوم الأرض لأكثر من ستة عقود من أعمال المسح والتنقيب الجيولوجية في المملكة.