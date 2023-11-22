إطلاق مسابقة الاسم المختصر لـ"قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية"

أعلنت هيئةُ المساحة الجيولوجية السعودية إطلاقَ مسابقة اختيار اسم مختصر لـ"قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية الجيولوجية الوطنية - NGD"؛ للحصول على فرصة الفوز برحلة لزيارة أحد المعالم الجيولوجية بالمملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن المسابقة التي تستهدف اكتشاف المواهب وتنمية المهارات، ستستمرّ في استقبال المشاركات حتى يوم الأحد 31 ديسمبر 2023م.
وأشار إلى أن قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية تعدُّ إحدى أهم ركائز هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ لدعم أعمالها على مستوى الدولة، وأحد أهم مستهدفاتها لإدارة معلومات أنشطة المسح والتنقيب الجيولوجية عن الثروات المعدنية والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية.
وبيّن "أبا الخيل" أن بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية تعدُّ المنصة الرقمية الرئيسية للمستثمرين في مجال التعدين بالمملكة العربية السعودية، والباحثين والدارسين في مجالات علوم الأرض، بما توفّره من معلومات أساسية في مجالات متعددة من أفرع علوم الأرض لأكثر من ستة عقود من أعمال المسح والتنقيب الجيولوجية في المملكة.