"ترايبال كريديت" تزيد تسهيلاتها الائتمانية في المملكة بـ150 مليون دولار وتساعد أكثر من 3500 من كبار رجال الأعمال

ورداً على سؤال حول توسعها في السوق السعودي، أعلن عمرو شادي، الرئيس التنفيذي لشركة ترايبال كريديت، عن زيادة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها بـ 150 مليون دولار بعد تمديد الشراكة مع "بارتنرز فور جروس" حتى عام 2025، كاشفا عن أن هذه الزيادة ليست خير دليل على الأداء الائتماني المميز لشركة ترايبال كريديت فقط، بل انها ستدعم الشركة كذلك في خطتها الطموحة للتوسع بأنشطة أعمالها في المكسيك والمملكة العربية السعودية والعديد من المناطق والدول الأخرى، كما تمهد لإطلاق أنشطة أعمال الشركة بالمملكة وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .