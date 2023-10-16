"ترايبال كريديت" تزيد تسهيلاتها الائتمانية في المملكة بـ150 مليون دولار وتساعد أكثر من 3500 من كبار رجال الأعمال

أعلنت شركة ترايبال كريديت - الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيات المالية والتي تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة لتحقيق النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، عن زيادة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها بـ 150 مليون دولار مما يساعد في الحصول على الموارد اللازمة للاستفادة من الفرص الموجودة في مختلف الأسواق، خاصة السوق السعودي.
ورداً على سؤال حول توسعها في السوق السعودي، أعلن عمرو شادي، الرئيس التنفيذي لشركة ترايبال كريديت، عن زيادة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها بـ 150 مليون دولار بعد تمديد الشراكة مع "بارتنرز فور جروس" حتى عام 2025، كاشفا عن أن هذه الزيادة ليست خير دليل على الأداء الائتماني المميز لشركة ترايبال كريديت فقط، بل انها ستدعم الشركة كذلك في خطتها الطموحة للتوسع بأنشطة أعمالها في المكسيك والمملكة العربية السعودية والعديد من المناطق والدول الأخرى، كما تمهد لإطلاق أنشطة أعمال الشركة بالمملكة وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .
واضاف ان الزيادة في التسهيلات الائتمانية تعزز كذلك من تواجد ترايبال في المملكة العربية السعودية مما يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي تُعتبر مركزاً لاستراتيجية الشركة للتوسع حول العالم.
وأكد شادي أن هذه الزيادة تُعتبر خطوة هامة في النمو المستمر لأنشطة الشركة في المكسيك وأمريكا الجنوبية، وتُمكن ترايبال من تقديم الخدمات المالية المُبتكرة للمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح شادي أن الاستثمار الدؤوب لشركة ترايبال في عمليات وأدوات ومنتجات التسهيلات الائتمانية على مدار السنوات الماضية أدى إلى وصول الشركة لأداء ائتماني استثنائي، حتى في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها بعض الأسواق، وأن هذا الانجاز سهل من حصول الشركة على العديد من الإيرادات المتنوعة من منتجات التمويل والدفع، وهو ما عزز من الوضع المالي للشركة الذي اتسم بالتميز والنمو المستدام.
وحول ما تقدمه ترايبال كريديت لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد شادي أن الشركة قامت بإعادة رسم ملامح الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة من خلال إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول إلى الخدمات الائتمانية والمدفوعات الرقمية، كما نجحت الشركة في دعم عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو، فضلاً عن إحداث تأثير دائم في هذه الأسواق.
وأشار بانه خلال رحلة عمل ترايبال كريديت، قامت الشركة بتسهيل عدد ضخم من التعاملات من خلال بطاقات الائتمان للشركات والمنتجات وتعاملات الشركات من بلد لآخر، ما أظهر دور الشركة الهام في دعم الأسواق الناشئة.
ويرى الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ترايبال كريديت والشريك المؤسس، دوين جود، أن هذه التسهيلات الجديدة شهادة على مهمة ترايبال كريديت والإمكانيات الكبيرة للشركة .
وقال دوين جود "يساعدنا هذا التمويل في الحصول على الموارد اللازمة للاستفادة من الفرص الموجودة في مختلف الأسواق، خاصة السوق السعودي ، فنحن حريصون على مواصلة رحلتنا في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، خاصة في المكسيك والمملكة العربية السعودية."
وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات: "يُسعدنا تعزيز تعاوننا مع بارتنرز فور جروس، حيث نحرص على إقامة علاقات دائمة ومميزة مع عملائنا، كما نعمل كذلك على تعزيز علاقتنا مع شركائنا الذين يوفرون رأس المال.