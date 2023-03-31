الدكتور "ابن جليغم" يروي تفاصيل عملية إنقاذه مسنة كندية من فقدان البصر

روى الدكتور المبتعث بدر بن جليغم القحطاني تفاصيل إنقاذه مسنه كندية من العمى بعد أن أُصيبت بتقرحات في العين اليمنى؛ كادت تخطف بصرها تمامًا، وتُفقدها نظرها في العين الوحيدة التي تبصر الحياة بها؛ وذلك بعد أن فقدت الرؤية في العين اليسرى بالتقرحات ذاتها في القرنية قبل سنوات.
وتفصيلاً، تدخَّل الدكتور "ابن جليغم"، ورسم خطة علاجية، انتهت بنجاح العملية بعد توفيق الله، وسط مشاعر فرح وبكاء من ذوي المسنة، الذين وجَّهوا خطاب شكر للمستشفى، كما تفاعلت إدارة المستشفى؛ وقدمت خطابًا مماثلاً للدكتور ابن جليغم نظير جهوده المتميزة.
وقال القحطاني لـ"سبق": "قَدِمت هذه المسنة للطوارئ بمستشفى جامعة أوتاوا وهي تشتكي من عينها اليمنى التي أُصيبت بالتقرحات ذاتها التي عطَّلت النظر في العين اليسرى، وباشرتُها بحكم تخصصي في جراحة القرنية وعمليات تصحيح النظر، وكشفتُ على الحالة بشكل عاجل".
وتابع: "عملنا زراعة قرنية باستخدام الغشاء الأميني، وهي تقنية جديدة نسبيًّا، تساعد على التئام القرنية، واستعادة النظر".
وأضاف: "تابعنا الحالة بعد العملية، وكان موعد المتابعة لها موعدًا استثنائيًّا لأبنائها وبناتها، وكانت لحظة إنسانية عاطفية مليئة ببكاء الفرح والشكر بعد أن استطاعت والدتهم النظر في مشهد أثار عاطفتي".
واختتم القحطاني بقوله: "أنا أساعد المرضى بحكم تخصصي، لكن هذه المريضة لها ظرف خاص؛ فهي فاقدة النظر في العين اليسرى، ولم يبق لها إلا العين اليمنى، وكادت تفقدها لولا لطف الله. وكتبت لنا عائلة المريضة خطاب شكر للمستشفى، وكذلك كتبت إدارة المستشفى خطاب شكر لي".