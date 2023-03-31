الدكتور "ابن جليغم" يروي تفاصيل عملية إنقاذه مسنة كندية من فقدان البصر

روى الدكتور المبتعث بدر بن جليغم القحطاني تفاصيل إنقاذه مسنه كندية من العمى بعد أن أُصيبت بتقرحات في العين اليمنى؛ كادت تخطف بصرها تمامًا، وتُفقدها نظرها في العين الوحيدة التي تبصر الحياة بها؛ وذلك بعد أن فقدت الرؤية في العين اليسرى بالتقرحات ذاتها في القرنية قبل سنوات.