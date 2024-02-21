التمكين الفعال للإعلام دبلوماسيًا.. سفراء يسلطون الضوء على إيصال الرسائل السياسة بمرونة

من جهته، أوضح سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال غريكوار، أنّ الدبلوماسية الفاعلة هي بالأكثر واقعية وبعيدًا عن التعقيد والطموح إلى بناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى الدبلوماسية التقليدية وعجزها عن الوصول للأسباب الجذرية للصراعات، وحاجة العالم إلى تبني منهج أكثر شمولية.