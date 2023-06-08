"قباني": ارتفاع قيمة تعويضات المتضررين استثنائياً خلال 2022م ليصل إلى 1.75 مليار ريال

وأكد قباني أن الدعوى الجماعية والدعوى الفردية تشتركان في أنه لا بد لمن يرغب في إيداع دعوى لدى لجان الفصل أن يتقدم ابتداءً بشكوى لدى الهيئة وفق ما نص عليه نظام السوق المالية، إلا أنه في الدعوى الفردية وبعد الحصول على إشعار من الهيئة فيتم التقدم بلائحة الدعوى والأدلة والمستندات عبر الموقع الإلكتروني للأمانة لتقييد الدعوى، بينما في الدعاوى الجماعية فإن لائحة الفصل اشترطت أن يكون مقدم الطلب الحاصل على إشعار من هيئة السوق المالية قد ضمّن في طلبه الوقائع والمسوغات التي تؤسس للدعوى الجماعية وأن هناك تطابقاً وتشابهاً مع دعاوى قائمة أخرى من حيث الأسس النظامية والوقائع والمطالبات، إضافة إلى وجود تأثير على قرار اللجنة في الدعوى التي يقدمها على دعوى وقرارات أخرى قائمة أو محتمل قيامها.