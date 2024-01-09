محليات

جازان.. "حرس الحدود" يحبط تهريب 29814 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي

جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات للجهة المختصة
جازان.. "حرس الحدود" يحبط تهريب 29814 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (29814) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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